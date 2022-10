В Сеть слили трейлер рождественского спецвыпуска «Стражей Галактики»

Первый ролик по грядущему фильму Джеймса Ганна оказался на ютьюбе в некачественном формате до официальной премьеры.





По сюжету некоторые участники «Стражей Галактики» пытаются придумать, как развеселить их лидера Питера «Звездного лорда» Квилла. Дракс, Мантис и Небула решают, что лучшим подарком станет «легендарный актер» с Терры Кевин Бэйкон, к которому они и отправляются. Однако землянин не намерен легко сдаваться вломившимся в его дом инопланетным гостям и отправляться в космос.





Зрителей ждут персонажи в исполнении Криса Пратта, Пом Клементьефф, Дэйва Батисты, Карен Гиллан и др. Спецвыпуск дебютирует 25 ноября на Disney+.





Holiday Special снимали одновременно с производством триквела The Guardians of the Galaxy. Он станет предпоследним фильмом для нынешних Стражей Галактики, история которых завершится в последней ленте основной трилогии. Ее релиз намечен на май 2023-го.





Фото: кадр из The Guardians of the Galaxy Vol. 1