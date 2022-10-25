«Барбоскиных» и другие проекты из РФ представят на TIFFCOM в Японии

25.10.2022
Более 100 отечественных сериалов и кинокартин презентуют под брендом RCW на крупнейшем в Азии рынке контента, говорится в пресс-релизе Минкультуры РФ.
TIFFCOM Online 2022 пройдет с 25 по 27 октября в рамках кинофестиваля в Токио. Участниками рынка стали 29 российских анимационных и кинокомпаний.
Представителям кино- и телеиндустрии предложат сериалы «Топи», «Триггер», «Алиса не может ждать», ленты «Воланд», «Мира», «Красная Шапочка», мультфильм «Барбоскины», ребут «Ну, погоди!», сиквел «Трех богатырей» и др. Также представители РФ привезли в Токио научное и тревел-доккино.
По словам главы Роскино Инны Шалыто, российская сторона надеется привлечь закупщиков из Японии и других стран, поскольку TIFFCOM укрепил статус международного рынка. Она подчеркнула, что РФ поставляет в разные государства большое число сериалов, которые пользуются спросом ввиду высокого качества и оригинальных историй. В Азии востребована и российская документалистика.
Фото: Минкультуры РФ