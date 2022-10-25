Премьера шоу «Это миниатюры» канала ТНТ4 состоится 31 октября

В новом проекте комики будут состязаться за денежное вознаграждение, сообщает «Вокруг ТВ».





Первый выпуск покажут в эфире ТНТ4 31 октября в 22:00. Участниками проекта станут дуэты и трио комиков, которые будут шутить на заданные темы. Сто зрителей заменят жюри и будут оценивать представленные миниатюры. Задача команд — набрать как можно больше лайков.





В финале выпусков комиков также ждут состязания со звездами жанра. Они не только объединяться в команды и выступят, но и дадут мастер-классы. Среди приглашенных гостей — Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и др. Ведущими программы стали Михаил Стогниенко и Валерий Равдин, которые тоже выступят в роли приглашенных артистов.





Ранее сообщалось, что стендапер Андрей Бебуришвили стал новым ведущим программы «Прожарка» на ТНТ4. Ранее шоу вел Илья Соболев. Телеканал не уточнил причины кадровой перестановки.





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