Более 300 участников соберутся на Всероссийском фестивале школьных музеев в Музее Победы

С видеообращениями выступят директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах Администрации президента России Владислав Кононов зачитает приветственное слово от помощника президента Российской Федерации Владимира Мединского. К гостям обратятся директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник, депутат Государственной думы РФ, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Наталья Наумова, советник председателя Московского городского совета ветеранов Расим Акчурин.





В работе съезда примут участие педагоги и активисты школьных музеев более чем из 50 субъектов РФ, а также Республики Беларусь. Это команды-победители Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Культурный маршрут» и партнеры программы «Школьный музей Победы». К работе съезда присоединятся и музейщики из разных российских регионов. Спикерами станут представители Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества, руководители и специалисты музеев и др.





Организаторы подготовили для школьников насыщенную образовательную программу, в рамках которой они создадут совместный проект по развитию музейного пространства и разработают новые экскурсионные исторические маршруты. На съезде также представят интерактивную карту, в которую войдут все проекты участников конкурса «Культурный маршрут». Ознакомиться с картой можно будет на главной странице сайта Музея Победы.





Кроме того, во время мероприятия ребята побывают на экскурсиях по экспозициям и выставкам Музея Победы — «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», «Обыкновенный нацизм», «Соловецкие юнги. Подвиг. Судьбы», а также увидят фильм «Дети Донбасса».





Завершится съезд 28 октября торжественным награждением 50 команд — победителей Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Культурный маршрут», а также 3 команд — победителей онлайн-голосования за лучший видеоролик.





Начало: 27 октября в 10.00.









Всероссийский фестиваль школьных музеев «Культурный маршрут» организован при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».