Стартовали съемки сериала «Почему ты такая злая?» от сценаристки «Холопа»

Оригинальный проект стриминга Okko снимает Карен Оганесян по сценарию Дарьи Грицевич, сообщил «БК».





В центре психологической драмы окажется студентка Оля, которую бесят почти все люди из ближнего и дальнего круга общения. Девушка пытается разобраться со своими эмоциями у психолога, которому рассказывает о ненависти к родителям, лучшей подруге, бойфренду, преподавательнице и другим. Вскоре люди, вызывающие у Оли раздражение, начинают гибнуть при странных обстоятельствах. В попытке понять, кто совершает убийства, она проверяет разные предположения: психолог или другой человек, или нечто иное.





В проекте задействованы Марьяна Спивак, Мария Мацель, Юрий Колокольников, Филипп Янковский и др. Шоу планируют выпустить в следующем году.





Ранее сообщалось, что польский и британский постановщик Павел Павликовский снимет новый фильм «Остров» с Руни Марой и Хоакином Фениксом. Драматический триллер в сеттинге 1930-х годов расскажет о разрушении идиллии, построенной возлюбленными на уединенном острове. Основанный на реальной истории проект начнут снимать в 2023 году.





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