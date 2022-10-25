Стартовали съемки сериала «Почему ты такая злая?» от сценаристки «Холопа»

25.10.2022

Стартовали съемки сериала «Почему ты такая злая?» от сценаристки «Холопа»
Оригинальный проект стриминга Okko снимает Карен Оганесян по сценарию Дарьи Грицевич, сообщил «БК».

В центре психологической драмы окажется студентка Оля, которую бесят почти все люди из ближнего и дальнего круга общения. Девушка пытается разобраться со своими эмоциями у психолога, которому рассказывает о ненависти к родителям, лучшей подруге, бойфренду, преподавательнице и другим. Вскоре люди, вызывающие у Оли раздражение, начинают гибнуть при странных обстоятельствах. В попытке понять, кто совершает убийства, она проверяет разные предположения: психолог или другой человек, или нечто иное.

В проекте задействованы Марьяна Спивак, Мария Мацель, Юрий Колокольников, Филипп Янковский и др. Шоу планируют выпустить в следующем году.

Ранее сообщалось, что польский и британский постановщик Павел Павликовский снимет новый фильм «Остров» с Руни Марой и Хоакином Фениксом. Драматический триллер в сеттинге 1930-х годов расскажет о разрушении идиллии, построенной возлюбленными на уединенном острове. Основанный на реальной истории проект начнут снимать в 2023 году.

Фото: Pixabay