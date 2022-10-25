В Большом театре России начинаются гастроли Большого театра Белоруссии

Известно, что основные партии в «Дикой охоте короля Стаха» исполнят ведущие солисты труппы, в частности выпускники Молодежной оперной программы Большого театра Марта Данусевич и Тарас Присяжнюк. Спектакль будет идти на белорусском языке с русскими и английскими супратитрами.





Гастроли будут проводиться после восьмилетнего перерыва. В целом Большие театры России и Белоруссии сотрудничают много лет. За это время минская труппа показала на московской сцене не менее 60 спектаклей.





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