В Большом театре России начинаются гастроли Большого театра Белоруссии

25.10.2022

В Большом театре России начинаются гастроли Большого театра Белоруссии

Национальный академический Большой театр оперы и балета Белоруссии начинает гастроли на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), где покажут два спектакля — опера «Дикая охота короля Стаха» и балет «Щелкунчик». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГАБТа.

Известно, что основные партии в «Дикой охоте короля Стаха» исполнят ведущие солисты труппы, в частности выпускники Молодежной оперной программы Большого театра Марта Данусевич и Тарас Присяжнюк. Спектакль будет идти на белорусском языке с русскими и английскими супратитрами.

Гастроли будут проводиться после восьмилетнего перерыва. В целом Большие театры России и Белоруссии сотрудничают много лет. За это время минская труппа показала на московской сцене не менее 60 спектаклей.

Фото: Pixabay