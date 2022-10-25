Певица Мирей Матье впервые выступила в Софии

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что певица дала «фантастический, невероятный концерт».





Мирей Матье — певица-шансонье родом из французского Авиньона. Она пела с самого детства. В 1965 году Матье впервые предстала перед телезрителями родной страны с песней «Jezebel». При этом первый диск исполнительницы с записью песни авторства Поля Мориа всего за шесть месяцев разлетелся тиражом в 1 000 000 экземпляров.





В целом карьера французскоской исполнительницы сложилась очень удачно. Она быстро стала любимицей Франции, а затем — и всей планеты.





Ее репертуар насчитывает песни на разных языках — испанском, французском, итальянском и др.





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