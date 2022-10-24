Депутат Дмитрий Кузнецов анонсировал проекты команды Захара Прилепина в рамках программы культурной интеграции ЛНР

В Луганской Народной Республике планируются съемки сериала по роману Захара Прилепина «Ополченский романс» с участием российских и луганских актеров, а также создание литературной резиденции имени Ивана Приблудного в Новоайдаре, конкурс концепции памятника луганскому Ополченцу в Счастье, проект по поиску новых музыкальных талантов и создание арт-квартала в Луганске. Эти проекты анонсировал руководитель программы культурной интеграции «МОСТ», депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в Луганске 22 октября.

В этот день в Луганске в рамках программы культурной интеграции «МОСТ» проводился фестиваль уличного искусства «СпортАрт». Команды уличных художников из Москвы, Екатеринбурга и Луганска нарисовали на зданиях в разных частях города рисунки, которые они вместе разработали специально для фестиваля, а преподаватели РГХПУ им. Строганова провели обучающие семинары.

«Совместная работа уличных художников должна внести вклад в творческое преображение Луганска и поддержать местную молодежь», – пояснил Дмитрий Кузнецов основную идею фестиваля.

По словам депутата, арт-фестиваль – это только первый пункт большого проекта интеграции ЛНР в единое культурное пространство России. Реализовывать его будет команда Захара Прилепина при поддержке государственных фондов, властей Луганска, а также вузов, профессиональных сообществ и партнеров.

Интеграция должна развиваться в двух направлениях, отметил Дмитрий Кузнецов. Первое – это движение «на Москву», чтобы «опаленные войной люди с Юга заместили пятую колонну в российской культуре».

В числе проектов, которые послужат этой цели, – «Литературная мастерская Захара Прилепина» и программа поиска перспективных талантов, которую планирует реализовать один «украинский продюсер, перешедший на нашу сторону», рассказал Дмитрий Кузнецов. Кроме того, вскоре ожидается старт съемок сериала по книге Захара Прилепина «Ополченский роман». Кузнецов рассказал, что съемки пройдут в ЛНР, и часть актёров планируется найти на месте, в том числе среди реальных ополченцев и добровольцев.

Второе направление интеграционной программы – это создание условий для творческой реализации людей непосредственно в ЛНР. Суть в том, чтобы сделать Луганск одной из культурных столиц страны. С этой целью, в частности, планируется создать в городе арт-квартал с мастерскими и галереями.

Еще один проект – создание литературной резиденции и музея на родине русского поэта Ивана Приблудного в Новоайдарском районе. Дмитрий Кузнецов призвал откликнуться местных активистов, потому что подобный проект может реализоваться только благодаря заинтересованным энтузиастам на месте. Сейчас также команда Захара Прилепина готовится провести в Луганске философский форум.

Кроме того, в планах команды «МОСТ» установить памятник луганскому Ополченцу в городе Счастье. В ближайшее время будет объявлен конкурс на лучший проект монумента, особое внимание жюри будет уделять работам авторов из ЛНР. В реализации проекта будет участвовать РГХПУ им. Строганова.

«Мы сами не справимся. Мы можем помочь с точки зрения организации, взаимоотношений с администрацией, привлечения ресурсов, известных акторов. Но без местной инициативы эта история невозможна. Нам нужна жизнь. Поэтому – добро пожаловать в наши проекты», – обратился к луганчанам Дмитрий Кузнецов.

Молодежный фестиваль «СпортАрт» реализовал Фонд Захара Прилепина при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и администрации Луганской Народной Республики. Партнёры фестиваля: АНО «Культурные приоритеты», РГХПУ им. Строганова.

Желающие участвовать в реализации луганских проектов Евразийской программы культурной интеграции «МОСТ» могут написать о себе на почту: [email protected]

Фото: пресс-служба