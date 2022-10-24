Утвержден профессиональный стандарт «Специалист по библиотечно-информационной деятельности»

Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило профессиональный стандарт «Специалист по библиотечно-информационной деятельности». Стандарт зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ. Стандарт начинает применяться с 1 марта 2023 года и действует до 1 марта 2029 года.

По решению Совета библиотек при Министерстве культуры РФ в августе 2020 года Проектным офисом по разработке профстандарта была определена Российская государственная детская библиотека. В состав рабочей группы и экспертного совета по подготовке проекта профстандарта вошли специалисты федеральных и региональных библиотек, представители сферы профессионального образования, Российской библиотечной ассоциации, Центра развития профессиональных квалификаций «ВНИИ труда» Минтруда России. Проект профстандарта прошел профессионально-общественное обсуждение и был одобрен Национальным советом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.

Профстандарт «Специалист в области библиотечно-информационного обслуживания» направлен на развитие профессиональных компетенций библиотечных кадров в условиях модернизации отрасли и цифровых преобразований всей системы библиотечно-информационного обслуживания, повышение эффективности работы библиотек как многофункциональных информационных и культурно-образовательных комплексов.

«Одной из главных задач Стратегии развития библиотечного дела в России на период до 2030 года является обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, мотивированными на результат и развитие. Для решения этой задачи в том числе и был принят библиотечный профстандарт, который учитывает многофункциональность современных библиотек, направлен на оптимизацию системы профессионального образования и представляет собой важный инструмент кадровой политики и развития отрасли», - сказала директор РГДБ Мария Веденяпина.

Приказ Минтруда РФ и текст профессионального стандарта «Специалист по библиотечно-информационной деятельности» опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

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