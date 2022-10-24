Павел Лунгин планирует к январю 2024 года выпустить сказку с Гармашом и Мороз

Лунгин закончил первый блок съемок кинокартины на «Мосфильме», также съемки проходили в Карелии и на подмосковной Истре.





«Наверное, к следующему Новому году выпустим, — отметил режиссер. — Сейчас еще предстоят досъемки, потом — компьютерная графика. Поскольку в фильме фигурируют елка и Дед Мороз, наверное, есть смысл выпускать к январю 2024 года».





Главные роли исполняют Маша Лобанова, Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов, Агриппина Стеклова и другие.





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