Павел Лунгин планирует к январю 2024 года выпустить сказку с Гармашом и Мороз

24.10.2022

Павел Лунгин планирует к январю 2024 года выпустить сказку с Гармашом и Мороз

Народный артист РФ, лауреат Каннского кинофестиваля Павел Лунгин планирует в январе 2024 года выпустить на экраны свой фильм «Василиса и королева лайков». Об этом режиссер рассказал ТАСС.

Лунгин закончил первый блок съемок кинокартины на «Мосфильме», также съемки проходили в Карелии и на подмосковной Истре.

«Наверное, к следующему Новому году выпустим, — отметил режиссер. — Сейчас еще предстоят досъемки, потом — компьютерная графика. Поскольку в фильме фигурируют елка и Дед Мороз, наверное, есть смысл выпускать к январю 2024 года».

Главные роли исполняют Маша Лобанова, Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов, Агриппина Стеклова и другие.

Фото: Pixabay