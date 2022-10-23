Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи для его фильма

Как указал рэпер, после записи трека с Джейми Фоксом он предложил режиссёру снять на него клип на тему рабства. Клип в результате не сняли, но в картине были воплощены многие из предложенных Уэстом идей.





«Тарантино мог написать фильм о рабстве с Джейми Фоксом в главной роли, но они получили эту идею от меня. Именно я предложил идею „Джанго“ в качестве клипа на песню Gold Digger», — сказал Уэст.





Фильм «Джанго освобожденный» появился на экранах в 2012 году.





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