Зрители обнаружили киноляп в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»

По сюжету кинокартины Женя Лукашин выбрасывает снимок Ипполита в окно. Сперва зрители видят, что на фото действительно был Юрий Яковлев, сыгравший жениха Нади, но, если присмотреться к нему, то можно заметить на нем актера Олега Басилашвили.





У этого ляпа есть объяснение: изначально роль Ипполита должна была достаться Басилашвили. Но, когда стартовали съемки, то умер отец артиста, а потом близкий друг.





В итоге Басилашвили не смог продолжить участие в ленте, и режиссер Эльдар Рязанов пригласил на его место Яковлева. Переснять сцену со снимком было нельзя, поскольку на тот момент уже завершилась зима.





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