Зрители обнаружили киноляп в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Народный артист РФ, лауреат Каннского кинофестиваля Павел Лунгин планирует в январе 2024 года выпу...
Российский музыковед и музыкальный критик, заслуженный деятель искусств России Михаил Бя...
Фильм «Сердце Пармы» снова стал лидером кинопроката в РФ и СНГ, собрав 99,5 млн рублей з...
Сценарист Бо ДеМайо входил в команду создателей сериала «Ведьмак». По его словам, его ко...
Юбилейный вечер режиссерского факультета Российского института театрального искусства — ГИТИСа про...
Народный артист РФ, лауреат Каннского кинофестиваля Павел Лунгин планирует в январе 2024 года выпу...
Российский музыковед и музыкальный критик, заслуженный деятель искусств России Михаил Бя...
Фильм «Сердце Пармы» снова стал лидером кинопроката в РФ и СНГ, собрав 99,5 млн рублей з...
Сценарист Бо ДеМайо входил в команду создателей сериала «Ведьмак». По его словам, его ко...
Юбилейный вечер режиссерского факультета Российского института театрального искусства — ГИТИСа про...
Воздушная гимнастка Большого Московского цирка Татьяна Беликова, выступившая в с номером на ремнях...
Премьера художественного фильма «Велга» с Ольгой Бодровой в главной роли состоялась в воскресенье ...
Российская оперная певица, народная артистка РСФСР Галина Писаренко умерла в возрасте 88...
Певец Канье Уэст заявил о том, что режиссер Квентин Тарантино украл у него идею для клипа, вылившу...
Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» миллионы российских зрителей пересматрив...
Советская версия «Винни-Пуха» появилась в 1969 году. Фильм был снят по сказке Алана Алек...
Рождественская ярмарка на Манежной площади Петербурга этой зимой обойдется городу более ...
Опера «Мальчик у Христа на елке» композитора Сергея Дягилева в постановке Астраханского театра оперы...
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Оперу «Укрощение строптивой» на музыку Виссариона Шабалина представили в Новосибирском театре опер...
В Москве в Западном крыле Новой Третьяковки открывается выставка «Снежный барс. Увиде...
Архитектурный комплекс «Благословение матери» открылся в воскресенье в Хатлонской облас...
Народный артист РФ Владимир Машков выступил в субботу в Подмосковье в парке «Патриот» перед призва...
Российскую культуру нельзя «отменить» — к такому выводу пришли участники дискуссии на международном ...
Вселенная «Звездных войн» пополнится новой расой после выхода игры Star Wars Eclipse. Об э...
23.10.2022