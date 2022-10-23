Советская адаптация Винни-Пуха страшила иностранцев: в чем причина

Для российского зрителя картину адаптировала киностудия «Союзмультфильм», но иностранцы боялись выхода истории про медвежонка в СССР. Дело в том, что иностранная публика опасалась вольного переосмысления сказки. Она была уверена, что забавного медвежонка превратят в коммуниста или военного.





«Я точно знаю, что они нарядили его комиссаром, нацепили на него патронташ и сунули его в ботфорты», — говорила писательница Памела Трэверс.





Однако вопреки опасениям персонаж получился смешным и милым. Его оценила и заребужная публика, ведь в 2013 году кинокартина вошла в топ-20 «Лучших короткометражек».





Фото: скриншот