Скончался музыковед Михаил Бялик

«Для ленинградского музыкального мира Бялик был персоной ключевой: и для консерватории, и для оперного мира, и, конечно, для всей светской филармонической аудитории. Достаточно сказать, что именно он был инициатором возрождения Филармонического общества. Он преподавал, он писал постоянно, вел концерты, читал лекции, был подлинным просветителем», — говорится в статье музыковеда Константина Учителя.





Уроженец Киева, он окончил Киевскую консерваторию как музыковед и как пианист. С середины 1950-х по 2003 год жизнь и деятельность Бялика была связана с Ленинградом, Санкт-Петербургом.





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