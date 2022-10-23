В Новой Третьяковке открывается выставка «Снежный барс. Увидеть и сохранить»

Интерактивный проект предлагает зрителям стать участниками путешествия по Республике Алтай и Национальному парку «Сайлюгемский».





Можно познакомиться с уникальной природой, фауной, культурой и традициями региона, а также узнать о снежном барсе и других краснокнижных животных и способах их защиты.





В экспозиции — фантастические пейзажи Бориса Смирнова-Русецкого, созданные под влиянием Николая Рериха, графические и живописные работы алтайского художника Григория Чорос-Гуркина, ученика Ивана Шишкина.





Фото: Pixabay