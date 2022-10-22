Эрмитаж открыл экспозицию ювелирных изделий с секретами

«Здесь представлены предметы ювелирного искусства XVI-XXI веков. Некоторые из вещей, показанных на этой выставке, зрители могли видеть в постоянной экспозиции, но большая часть предметов показана впервые. Здесь самые разные предметы — от простых тайников до предметов со скрытым функциональным назначением. Это кубки, трости со встроенными часами и подзорными трубами, также часы, спрятанные в ювелирные украшения, и множество табакерок, под крышками которых скрывались разные изображения. Кроме секретов, которые таятся непосредственно в изделиях, уделено внимание тайным языкам, бытовавшим среди аристократического общества — это языки мушек, камней, цветов», — рассказала ТАСС куратор выставки, научный сотрудник отдела западноевропейского прикладного искусства Эрмитажа Екатерина Абрамова.





Наиболее популярными вещами с секретом в разные времена были открывающиеся кольца и медальоны, которые скрывали внутри портреты, печатки или использовались в качестве маленькой шкатулки.





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