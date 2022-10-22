В Пермском театре прошла премьера балетного проекта «Севагин/Самодуров/Пимонов»

По заказу театра композиторы Владимир Раннев и Антон Светличный создали музыку к этому проекту.





«Вечер состоит из трех абсолютно разных по настроению, по наполненности, по задачам балетов. Общая идея — показать, что театр выпускает новые вещи, заказывает новые произведения композиторам и новую хореографию молодым и опытным хореографам. Проект сделан хореографами, которые из одной „кровеносной системы“, — это базовая классическая школа, на которой мы все трое воспитаны. База этих спектаклей строится на классике: пуантная техника, туры, вращения, прыжки и так далее. Но, что удивительно и важно, — все три части, несмотря на то, что они все основаны на классической базе, разные», — рассказал руководитель Пермского балета Антон Пимонов.





Первая в 151-м сезоне премьера Пермской оперы объединяет новые работы руководителей трех балетных компаний России — Максима Севагина, возглавившего в минувшем сезоне балетную труппу Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (Москва), художественного руководителя Урал Балета Вячеслава Самодурова (Екатеринбург) и руководителя Пермского балета Антона Пимонова.





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