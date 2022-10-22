В Москве будет проведен вечер памяти народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой

Народный артист РФ Владимир Машков выступил в субботу в Подмосковье в парке «Патриот» перед призва...
Российскую культуру нельзя «отменить», к такому выводу пришли участники дискуссии на международном...
Вселенная «Звездных войн» пополнится новой расой после выхода игры Star Wars Eclipse. Об...
Юбилейный вечер народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко «Жизнь прекрасна» прошел в су...
Издание «Intermedia» показало список фильмов о магии и волшебстве. Об этом сообщает «Культуромания...
Народный артист РФ Владимир Машков выступил в субботу в Подмосковье в парке «Патриот» перед призва...
Российскую культуру нельзя «отменить», к такому выводу пришли участники дискуссии на международном...
Вселенная «Звездных войн» пополнится новой расой после выхода игры Star Wars Eclipse. Об...
Юбилейный вечер народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко «Жизнь прекрасна» прошел в су...
Издание «Intermedia» показало список фильмов о магии и волшебстве. Об этом сообщает «Культуромания...
Гастроли труппы Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке, впервые участвующего в «Больш...
Премьера документально-художественного фильма «Петр I: Последний царь и первый император» режиссера ...
Государственная Третьяковская галерея запустит в декабре этого года англоязычную версию портала «Моя...
Начало съемок фильма «ДД/Шостакович» Алексея Учителя о советском композиторе и пианисте намечается в...
Съемки художественного фильма, основанного на реальной истории, под рабочим названием «Э...
Музыкальный фестиваль «Земля детей» в 32-й раз откроется в субботу в Петербурге и продлится до 7 н...
ХХII фестиваль «Международная неделя консерваторий» открывается в субботу в Петербурге под знаком ...
Открытие II Международной биеннале современного искусства Кавказа, которая продлится в т...
Выставка ювелирных изделий со скрытым предназначением и тайниками открылась в Государств...
Дни культуры Дагестана пройдут в ОАЭ в начале 2023 года. Мероприятие планируется провест...
Пермский театр оперы и балета представил мировую премьеру балетного проекта «Севагин/Самодуров/Пим...
Выставка «Снежный барс. Увидеть и сохранить», которая рассказывает об исчезающей попу...
Малый театр в пятницу показал зрителям первую в новом сезоне премьеру — спектакль «Женитьба Фигаро...
Вечер памяти народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой состоится 5 декабря в Центральном ...
Премьера одноактного балета «Лебедь и я, или Сказка о гадком утенке» на музыку Петра ...
22.10.2022