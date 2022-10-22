В Москве будет проведен вечер памяти народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой

22.10.2022

В Москве будет проведен вечер памяти народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой

Вечер памяти народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой состоится 5 декабря в Центральном Доме литераторов в Москве по случаю 90-летия со дня ее рождения. Об этом ТАСС сообщила министр культуры республики Зарема Бутаева.

«На 5 декабря в Центральном Доме литераторов в Москве мы запланировали <...> вечер [памяти] народной поэтессы Дагестана Фазу Гамзатовны Алиевой. Это будет музыкально-поэтическая композиция, которая в художественной форме представит этапы жизненного и творческого пути Фазу Гамзатовны», — сказала собеседница агентства.

Указ о праздновании в 2022 году 90-летия со дня рождения народного поэта республики подписал глава региона Сергей Меликов.

Фото: Pixabay