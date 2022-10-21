Почти 50 популярных южнокорейских дорам дебютируют на KION

21.10.2022

Почти 50 популярных южнокорейских дорам дебютируют на KION
В онлайн-кинотеатре будут доступны сериалы «Небесный замок», «Полицейская академия», «Счастье» и другие хиты, сообщила пресс-служба сервиса. 

Библиотека KION пополнится 48 корейскими дорамами. В настоящее время подписчикам уже доступны зомби-шоу «Счастье» о противостоянии правоохранителей и людей, верящих в исцеление инфицированных; магический сериал «Ослепительно» о девушке с волшебными часами, крадущими годы жизни, и мошеннике; «Небесный замок» о жизни состоятельных семей, озабоченных сохранением положения и «правильным» воспитанием детей. 

Среди новинок из Республики Корея будут представлены проекты на разные темы и жанры, включая школьную жизнь, зобми-апокалипсис, будущее, романтику, социальное расслоение, полицейские комедии, детективные истории и др.

Фото: кадр из дорамы «Полицейская академия»