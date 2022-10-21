II Национальный чемпионат DeafSkills стартовал в Башкортостане

В Уфе открылся чемпионат по профессиональному мастерству для людей с нарушением слуха DeafSkills-2022, сообщили организаторы.



В этом году в состязаниях участвуют более 350 человек, которые покажут свое мастерство в 34 профессиях (в прошлом году — 26). Среди новинок — адаптивная физкультура, медицинский анализ и другие компетенции. В мероприятии также задействованы 165 экспертов, 50 переводчиков и 130 добровольцев.



По словам главы Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислава Иванова, движение DeafSkills развивается во всем мире и в РФ. Подготовка ко второму чемпионату велась в течение года в контакте с республиканскими властями и федеральными министерствами. В итоге в Уфе начался «настоящий праздник труда».



«Я бы хотел, чтобы вы показали здесь всё, на что способны: мастерство, талант, профессионализм. Стереотипы надо менять. Благодаря этому чемпионату весь мир посмотрит на нас другими глазами», — обратился глава ВОГ к участникам, назвав их всех победителями.



Организатором чемпионата DeafSkills стало ВОГ при поддержке Фонда президентских грантов. Он нацелен на расширение возможностей для профессиональной реализации людей с нарушением слуха и привлечение внимание к их проблемам. Впервые чемпионат DeafSkills прошел в Казани в 2021 году и собрал более 200 участников.









Фото пресс-служба ВОГ