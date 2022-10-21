Группа A-ha выпустила альбом True North после семи лет молчания

11-я студийная пластинка норвежских электро-поп-музыкантов появилась на музыкальных онлайн-платфор...
Sotheby’s выставил на торги полотно итальянского мастера XVI века, сообщила газета Guardian. ...
Актер ведет переговоры о присоединении к перезапуску Fantastic Four в важной для всей киновселенной ...
Музей Булгакова приглашает на премьеру постановки, в которой прозвучит радиоэфир первой трети ХХ в...
Лайонел Дамер не исключил подачи судебного иска против создателей сериала и фильма и руководителей...
11-я студийная пластинка норвежских электро-поп-музыкантов появилась на музыкальных онлайн-платфор...
Sotheby’s выставил на торги полотно итальянского мастера XVI века, сообщила газета Guardian. ...
Актер ведет переговоры о присоединении к перезапуску Fantastic Four в важной для всей киновселенной ...
Музей Булгакова приглашает на премьеру постановки, в которой прозвучит радиоэфир первой трети ХХ в...
Лайонел Дамер не исключил подачи судебного иска против создателей сериала и фильма и руководителей...
Российское движение детей и молодежи (РДММ) запустило проект «Герой моей страны». Об этом говоритс...
Американская певица выпустила пластинку о разных чувствах, возникающих во время бессонных ночей. Тре...
Решение по иску актера Энтони Рэппа принял суд присяжных Нью-Йорка, сообщил телеканал NBC. ...
Лаборатории для людей с инвалидностью открылись в 85 регионах в рамках федерального проекта «Приду...
Анонсы продолжений как минимум четырех проектов появились в разделе онлайн-кинотеатра «Скоро в под...
Сериал о реально существовавшем маньяке возглавил рейтинг по количеству просмотров. Об этом свидет...
Выставка посвящена переосмыслению стереотипов о кавказских народах, сообщили организаторы. ...
Рейтинг артистов, которых чаще всего зовут на новогодние корпоративы, составил продюсер Табриз Шахид...
Американский актер театра, кино и телевидения ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщил Variety со ...
Министр культуры РФ посетила реставрационную выставку «Кладовая Прикамья» в Центре им. И.Э. Грабаря,...
Премьера документального фильма «Год первый: Политическая одиссея» прошла в США. Лент...
В Иркутске готовится выставка к 100-летию со дня рождения советского реж...
Выставка «Александр Савинов. Миражи», на которой представлены работы разных периодов ...
Более 140 фильмов, в том числе мировые и национальные премьеры, представит публике в Санкт-Петербу...
Премьера оперы-драмы Алексея Рыбникова «Le prince Andrе. Князь Андрей Болконский» в Московском теа...
21.10.2022