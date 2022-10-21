Группа A-ha выпустила альбом True North после семи лет молчания

21.10.2022

Группа A-ha выпустила альбом True North после семи лет молчания
11-я студийная пластинка норвежских электро-поп-музыкантов появилась на музыкальных онлайн-платформах. 

В сборник вошли 12 композиций, посвященных природе и окружающей среде. Авторами треков выступили сооснователи группы Пол Воктор-Савой и Магс Фурухольмен, который охарактеризовал альбом как «музыкальное письмо» из родной Норвегии. Одновременно A-ha представили фильм о записи пластинки.

True North записали осенью прошлого года при участии Норвежского арктического филармонического оркестра на студии в Будье, расположенном в Заполярье. 

Трио A-ha сформировалась в 1982 году в Осло. Вместе с новым альбомом в е дискографии значатся 11 студийников.

21 октября состоялся релиз нового альбома американской исполнительницы Тейлор Свифт. Midnights стал ее десятым альбомом. В его записи участвовали Лана Дель Рей и Зои Кравиц.

Фото: Pixabay