Суд оправдал актера Кевина Спейси по делу о домогательствах к подростку

Решение по иску актера Энтони Рэппа принял суд присяжных Нью-Йорка, сообщил телеканал NBC.





Рэпп обвинил старшего коллегу в домогательствах на вечеринке, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26. Актер стал первым человеком, рассказавшим о харассменте со стороны Кевина Спейси, обладателя двух «Оскаров», «Тони», BAFTA, «Золотого глобуса» и других наград. По словам Рэппа, события 1986 года стали «самыми травмирующими» в его жизни. Далее последовали обвинения от других людей. Два год назад актер подал в суд.





В ответ Спейси заявил, что не помнит описываемых Рэппом событий, но приносит извинения, если они действительно были. На суде он под присягой сказал, что обвинения «не соответствуют действительности».





Комментируя итоги суда, Рэпп подчеркнул, что его основной целью было привлечение внимания к теме сексуализированного насилия и борьбе со всеми его формами. Также он поблагодарил за возможность представить иск на рассмотрение суда присяжных.





Фото: кадр из сериала «Карточный домик»