В этом году в России заработали 90 инклюзивных творческих лабораторий

Американская певица выпустила пластинку о разных чувствах, возникающих во время бессонных ночей. Т...
Решение по иску актера Энтони Рэппа принял суд присяжных Нью-Йорка, сообщил телеканал NBC. ...
Лаборатории для людей с инвалидностью открылись в 85 регионах в рамках федерального проекта «Приду...
Анонсы продолжений как минимум четырех проектов появились в разделе онлайн-кинотеатра «Скоро в под...
Сериал о реально существовавшем маньяке возглавил рейтинг по количеству просмотров. Об этом свидет...
Американская певица выпустила пластинку о разных чувствах, возникающих во время бессонных ночей. Т...
Решение по иску актера Энтони Рэппа принял суд присяжных Нью-Йорка, сообщил телеканал NBC. ...
Лаборатории для людей с инвалидностью открылись в 85 регионах в рамках федерального проекта «Приду...
Анонсы продолжений как минимум четырех проектов появились в разделе онлайн-кинотеатра «Скоро в под...
Сериал о реально существовавшем маньяке возглавил рейтинг по количеству просмотров. Об этом свидет...
Выставка посвящена переосмыслению стереотипов о кавказских народах, сообщили организаторы. ...
Рейтинг артистов, которых чаще всего зовут на новогодние корпоративы, составил продюсер Табриз Шахид...
Американский актер театра, кино и телевидения ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщил Variety со ...
Министр культуры РФ посетила реставрационную выставку «Кладовая Прикамья» в Центре им. И.Э. Грабаря,...
Премьера документального фильма «Год первый: Политическая одиссея» прошла в США. Лент...
В Иркутске готовится выставка к 100-летию со дня рождения советского реж...
Выставка «Александр Савинов. Миражи», на которой представлены работы разных периодов ...
Более 140 фильмов, в том числе мировые и национальные премьеры, представит публике в Санкт-Петербу...
Премьера оперы-драмы Алексея Рыбникова «Le prince Andrе. Князь Андрей Болконский» в Московском теа...
Оргкомитет всероссийской интернет-премии «Прометей» рассматривает возможность возвращения в 2023 год...
Новая кинопремия «Золотая свеча», которая отметит выдающиеся достижения в области отечественных до...
Десятки ранее не публиковавшихся документов из фондов Театрального музея будут доступны на сайте п...
Анимационная студия «Дисней» опубликовала на своем ютьюб-канале ролик по грядущему полнометражному п...
В Минкультуры РФ обсудили подготовку к фестивалю-форуму, который стартует в конце ноября в Красноя...
Ролик по мистическому комедийному экшну с подзаголовком «Восстание проклятых» опубликовала киностуди...
21.10.2022