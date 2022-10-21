В этом году в России заработали 90 инклюзивных творческих лабораторий

Лаборатории для людей с инвалидностью открылись в 85 регионах в рамках федерального проекта «Придумано в России», сообщили в Минкультуры РФ.





Проект стартовал в 2022 году по инициативе ведомства. За это время по всей стране начали работать 90 лабораторий, которые базируются в учреждениях культуры. Они проводят мастер-классы, творческие занятия и другие мероприятия для людей с инвалидностью. За время их существования прошли 160 мероприятий, которые собрали более 23 тысяч посетителей.





Подробнее узнать о проекте можно на сайте «Культура.РФ», где представлена информация о местах расположения лабораторий, грядущих событиях, действии Пушкинской карты и др. Также в разделе можно прочитать о развитии доступной среды, происхождении термина «инклюзия» и других темах.





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