В Москве пройдет премьера оперы-драмы Алексея Рыбникова

21.10.2022

В Москве пройдет премьера оперы-драмы Алексея Рыбникова

Премьера оперы-драмы Алексея Рыбникова «Le prince Andr . Князь Андрей Болконский» в Московском театрально-концертном музыкальном объединении (МТКМО) «Градский Холл» состоится 21 и 22 октября.

Новая сцена позволила сделать постановку «еще более впечатляющей», сообщили в пресс-службе народного артиста РФ, композитора, художественного руководителя МТКМО «Градский Холл» Рыбникова.

В беседе с ТАСС Рыбников рассказал, что это первый спектакль на сцене «Градский Холла» за всю его историю.

«Нам пришлось поработать над переоборудованием сцены, и теперь здесь можно играть театральные спектакли», — отметил худрук.

Фото: Pixabay