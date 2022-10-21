В Москве пройдет премьера оперы-драмы Алексея Рыбникова

Новая сцена позволила сделать постановку «еще более впечатляющей», сообщили в пресс-службе народного артиста РФ, композитора, художественного руководителя МТКМО «Градский Холл» Рыбникова.





В беседе с ТАСС Рыбников рассказал, что это первый спектакль на сцене «Градский Холла» за всю его историю.





«Нам пришлось поработать над переоборудованием сцены, и теперь здесь можно играть театральные спектакли», — отметил худрук.





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