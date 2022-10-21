В Москве пройдет премьера оперы-драмы Алексея Рыбникова

Премьера оперы-драмы Алексея Рыбникова «Le prince Andr . Князь Андрей Болконский» в Московском теа...
Оргкомитет всероссийской интернет-премии «Прометей» рассматривает возможность возвращения в 2023 год...
Новая кинопремия «Золотая свеча», которая отметит выдающиеся достижения в области отечественных до...
Десятки ранее не публиковавшихся документов из фондов Театрального музея будут доступны на сайте п...
Анимационная студия «Дисней» опубликовала на своем ютьюб-канале ролик по грядущему полнометражному п...
Премьера оперы-драмы Алексея Рыбникова «Le prince Andr . Князь Андрей Болконский» в Московском теа...
Оргкомитет всероссийской интернет-премии «Прометей» рассматривает возможность возвращения в 2023 год...
Новая кинопремия «Золотая свеча», которая отметит выдающиеся достижения в области отечественных до...
Десятки ранее не публиковавшихся документов из фондов Театрального музея будут доступны на сайте п...
Анимационная студия «Дисней» опубликовала на своем ютьюб-канале ролик по грядущему полнометражному п...
В Минкультуры РФ обсудили подготовку к фестивалю-форуму, который стартует в конце ноября в Красноя...
Ролик по мистическому комедийному экшну с подзаголовком «Восстание проклятых» опубликовала киностуди...
Специально для них запущен пилот «Доступный кинотеатр», призванный повышать уровень инклюзивности пл...
Бельгийский актер готов предстать в образе Джонни Кейджа в сиквеле «Смертельной битвы» 2021 года. Об...
Ролик по экранизации романа Эриха М. Ремарка появился за неделю до премьеры фильма на стриминге. В...
Видео на песню «Закрой за мной дверь» появилось на YouTube-канале музыкантов, а сообщение о переносе...
2 ноября заслуженный деятель искусств и заслуженный артист РФ, режиссер и худрук «Галерки» Владимир ...
В ролике по популярной исторической драме в образе Елизаветы II предстала Имельда Стонтон. Видео дос...
Юбилейный вечер в честь десятилетия Книги рекордов России пройдет в Москве 28 ноября....
Президент России Владимир Путин наградил российского писателя, историка литературы и ...
Стриминг «Иви» представил ролик по мини-сериалу со Стасей Милославской в главной роли. Видео досту...
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге открыл в Д...
Комитет ГД по бюджету и налогам провел заседание по вопросам финансирования сферы культуры в ближа...
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий критерии определения значимости объе...
21.10.2022