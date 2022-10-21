В оргкомитете «Прометея» не исключили возвращение церемонии вручения наград в Москву

«Итоги премии последние три года подводили на Северном Кавказе — исторической родине, хотя несколько раз ранее награды лауреатам вручали в Москве. На данный момент место проведения премии в 2023 году еще не определено, но в планах есть возвращение в Москву», — сказала она.





В четверг в Пятигорске на Ставрополье назвали лауреатов «Прометея-2022». Награды вручены в 10 номинациях и трех спецноминациях.





В 2023 году оргкомитет премии планирует принимать заявки по традиционным номинациям «СМИ», «Культура и искусство», «Экономика и бизнес», «Развлечения, отдых, туризм», «Технологии и инновации», «Финансы и страхование», «Промышленность и производство» и «Общественная деятельность». В конкурсе смогут принять участие граждане всех регионов России, в том числе новых.





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