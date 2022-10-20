Ван Дамм заявил о желании сыграть списанного с него персонажа Mortal Kombat

Бельгийский актер готов предстать в образе Джонни Кейджа в сиквеле «Смертельной битвы» 2021 года. Об этом стало известно из соцсетей Warner Bros., сообщил cybersport.ru.





В комментариях к одной из записей студии пользователи предложили пригласить Жан-Клода Ван Дамма на роль персонажа Mortal Kombat, который появился как пародия на его героев из фильмов о боевых искусствах. На обсуждения пришел сам актер и заявил, что с радостью сыграет Кейджа.





В 1990-е годы Ван Дамму предлагали сыграть бойца в первой экранизации игры, однако он отказался, выбрав участие в Street Fighter.





В прошлом году вышел первый фильм Mortal Kombat, перезапустивший франшизу 1990-х годов. Он получил средние оценки критиков и принес почти 85 млн долларов при бюджете в 55 млн. В начале этого года сообщалось о начале разработке сценария второй ленты. Дата ее выпуска не уточнялась. Перезапуск задуман как трилогия.





Фото: кадр из фильма "Лукас"