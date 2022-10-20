Создатель Омского драмтеатра «Галерка» отмечает 75-летие

2 ноября заслуженный деятель искусств и заслуженный артист РФ, режиссер и худрук «Галерки» Владимир Витько встретит 75-й день рождения. Об этом газете «Культура» рассказали в театре.





Профессиональный путь Владимира Витько — яркий пример того, к каким невероятным результатам может привести безусловная преданность театральному делу. Его «Галерка» начала путь в 1990 году, когда закрывались многие учреждения и создавать что-то новое на одном энтузиазме было очень рискованно. Культурная сфера переживала мощный натиск западного влияния, но Владимир Федорович сразу же поставил себя и свой театр вне рамок «модных веяний». Не отвергая мировых культурных достижений, он так формулировал творческую позицию театра: «Питаться надо от своих корней, говорить со зрителем на языке родной литературы, отдавая предпочтение принципам классического русского театра».





Понимание, что нужно быть верным себе, определило основной круг авторов, к которым обращался Владимир Витько как режиссер и худрук театра. На сцене «Галерки» шли спектакли по произведениям Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, А.Н. Островского, М.А. Булгакова. Театр обращался к советской классике и творчеству писателей-«деревенщиков», которые и в лихие девяностые, и в нулевые продолжали писать о русском характере, необходимости честного труда, душевной боли и счастье обычного человека. С большим теплом зрители встречали постановки прозы В. Шукшина, пьес В. Розова, А. Вампилова. «Галерка» открыла для омского зрителя таких авторов, как Владимир Крупин, Степан Лобозеров, Дмитрий Аверкиев (поставленный по его пьесе спектакль «Фрол Скабеев» удостоен множества фестивальных наград, его аудиозапись вошла в золотой фонд «Радио России»).





Знаковым для театра стал спектакль «Прошлым летом в Чулимске» в постановке В. Витько, получивший Гран-при фестиваля «Байкальские встречи у Вампилова». Известность заслужили постановки «Сергей Есенин», «Лето Господне», «Деньги для Марии» — участники и призеры театрального форума «Золотой Витязь». В спектакле «Деньги для Марии» звучал голос автора Валентина Распутина, что делало постановку уникальной, а ее интонации — проникновенными и исповедальными. Еще об одном лауреате «Золотого Витязя» — спектакле «Во всю ивановскую» по прозе Владимира Крупина — народный артист РФ Николай Бурляев говорил так: «Мы не просто смотрели спектакль, мы словно побывали у источника с живой водой». «ПостЕфремовское пространство», «Театральный олимп», «Русская комедия», «Золотой конек» — фестивалей и наград у «Галерки» было немало, но самым главным для театра остается то, что зритель всегда откликался и откликается на простой и честный разговор о времени, семье, человеческом достоинстве.





Владимиру Витько удалось провести свой театр через «тернии» сложных обстоятельств. Из студии в десять человек театр вырос в большой, слаженный, профессиональный коллектив со статусом государственного. Выдержав 13 лет кочевой жизни (в 2005 году сцена театра встала на капитальную реконструкцию), «Галерка» въехала в новое, оснащенное по последнему слову техники здание. Все это было бы невозможно без уникальной целеустремленности творческого лидера и поддержки федеральных и региональных властей. Однако и годы вынужденного «бездомья» принесли театру свои плоды: «Галерка» объездила с гастролями практически всю страну, выступала со спектаклями и музыкально-поэтическими программами на сценах Франции, Италии, Беларуси, Украины.





Сегодня созданная Владимиром Витько «Галерка» — один из притягательных, самобытных театров Омского региона. Это своего рода культурный центр, где зрители имеют возможность не только глубоко погрузиться в мир русского театра и русской литературы, но и посетить экскурсии, мастер-классы, стать участниками просветительских проектов, посвященных патриотическим событиям и большим культурным датам. В новом здании «Галерки» в 2021 году зародился Международный фестиваль «Достоевский. Омск», приуроченный к юбилею классика. Владимир Витько надеется, что этот значимый для Сибири и для омичей проект получит продолжение. Ведь желания раскрывать новые грани русской театральной культуры художественному руководителю «Галерки» не занимать.





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