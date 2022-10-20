В России установили критерии значимости объектов культурного наследия

Среди таких критериев — принадлежность к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ, принадлежность к объекту, включенному в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, расположение объекта в границах территории историко-культурного заповедника или достопримечательного религиозно-исторического места.





Также приоритетными будут считаться объекты, относящиеся к деревянному зодчеству, и объекты, «играющие существенную роль в формировании силуэта населенного пункта».





Другие критерии — если объект культурного наследия является ансамблем, обладающим самостоятельной историко-культурной ценностью, или входит в состав такого ансамбля; если он относится к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном или в аварийном состоянии; если он включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ и увековечивает память о событиях и участниках Великой Отечественной войны.





Фото: сайт Кремля