Императорский фарфоровый завод представил коллекцию к 25-летию «Брата»

Лимитированную серию кружек ИФЗ выпустил совместно с киностудией СТВ, занимавшейся производством ленты Алексея Балабанова. На это обратила внимание «Собака.ru».





На фарфоровых кружках изображен культовый герой криминального фильма 1997 года в исполнении Сергея Бодрова.





«Дизайн бокала намеренно выполнен лаконичным, "немногословным", как сам персонаж. Линия, опоясывающая бокал, служит своеобразной аллегорией пути героя», — говорится в описании.





Весной «Брата» показывали в кинотеатрах вместе с его сиквелом. Повторный прокат принес дилогии 115 млн рублей. При этом основная часть кассы пришлась на оригинальный фильм.





Ранее петербургский метрополитен к юбилею ленты выпустил ограниченную серию транспортных карт «Подорожник». На них изображены герои Сергея Бодрова и Юрия Кузнецова, а также виды Северной столицы.





Фото: кадр из «Брата»