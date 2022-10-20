Императорский фарфоровый завод представил коллекцию к 25-летию «Брата»

Лимитированную серию кружек ИФЗ выпустил совместно с киностудией СТВ, занимавшейся производством л...
XXXII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» объявил в среду своих приз...
С 20 по 24 октября фестивальные концерты пройдут в четырех городах Южного Урала, сообщило РИА Ново...
Первый дагестанский эстрадный ретрофестиваль «Долалай», посвященный эстр...
Кинопрокатчик «Белые ночи» опубликовал дебютный ролик по фантастической ленте на странице во «ВКонта...
Лимитированную серию кружек ИФЗ выпустил совместно с киностудией СТВ, занимавшейся производством л...
XXXII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» объявил в среду своих приз...
С 20 по 24 октября фестивальные концерты пройдут в четырех городах Южного Урала, сообщило РИА Ново...
Первый дагестанский эстрадный ретрофестиваль «Долалай», посвященный эстр...
Кинопрокатчик «Белые ночи» опубликовал дебютный ролик по фантастической ленте на странице во «ВКонта...
Ректор института, профессор, народный артист РФ Евгений Князев провел для нее экскурсию, познакомил ...
Пятая серия исторической драмы не появилась на стриминге 19 октября, следует из информации на сайте ...
Всероссийский музей А.С. Пушкина в канун 211-й годовщины со дня основания Александровского лицея поп...
XV Международный фестиваль «Ситар в Петербурге» начался на площадке Музея-института семьи Рерихов ...
Болгарский писатель и общественный деятель, академик Болгарской академии наук Антон Дончев умер в ...
Компания Konami показала тизер хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл». ...
Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) в четверг начал принимать заявки на пе...
Выставка «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Ш...
Ролик выложил в Сети стриминг Apple TV+. Новые серии начнут выходить с 2 декабря, говорится в опис...
Куратор киновселенной DC в Warner Bros. ушел после 15-летней работы в компании, сообщили источники...
На последнем судебном заседании актер не признал вину за вменяемые преступления, сообщил Deadline. ...
Стриминг показал свежее промовидео к премьере картины «Энола Холмс 2» о сестре Шерлока Холмса. Рол...
София откажется от участия в вокальном конкурсе 2023 года по финансовым причинам, сообщил портал 2...
Исполнительница победила в категории «Лучший альбом» со своей четвертой пластинкой Sometimes I Might...
20.10.2022