Всероссийский музей Пушкина пополнился реликвиями, которые связаны с Александровским лицеем

«В канун 211-й годовщины со дня основания Лицея Всероссийский музей А.С. Пушкина стал обладателем лицейских реликвий — именных жетонов выпускников Александровского лицея и медали к 150-летию Императорского Царскосельского лицея. На обороте жетонов по серебряной основе в верхней половине гравировали лицейский девиз и монограмму с заполнением зеленой эмалью: „Для общей пользы/ И.А.Л.“. В нижней части писали курс, год окончания и имя выпускника», — говорится в сообщении.





По словам пресс-службы, такие памятные жетоны стали выдавать окончившим Лицей с конца XIX века. Кроме того, в расположение музея попала юбилейная медаль к 150-летию Императорского Царскосельского лицея, выпущенная парижским монетным двором по специальному заказу выпускников в 1961 году.





Царскосельский Императорский лицей был открыт 19 октября 1811 года. В нем учились Александр Пушкин, Вильгельм Кюхельбекер, Антон Дельвиг, Александр Горчаков и др.





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