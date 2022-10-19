Лоуренс Фишберн не пожалел, что отказался от съемок в «Матрице 4»

Исполнитель роли Морфеуса поделился с Variety мнением о четвертой части культовой сай-фай-франшизы, вышедшей в 2021 году.





Актер сказал, что фильм «Матрица: Воскрешение» «не так плох», как он предполагал ранее, но и «не так хорош», как он надеялся. При этом Фишберн выразил уверенность в том, что Кэрри-Энн Мосс и Киану Ривз «хорошо сделали свою работу».





Он не считает, что упустил шанс стать частью возрождения The Martix, отказавшись от участия в проекте.





К своим ролям в «Воскрешении» вместе с Мосс и Ривзом вернулись Джада Пинкетт-Смит (Ниоба) и Ламберт Уилсон (Меровинген). В образе цифрового Морфеуса предстал Яхья Абдул-Матин II. Фильм сняла Лана Вачовски без участия сестры Лилли Вачовски, с которой они создали оригинальную трилогию. Лента не смогла отбить в прокате потраченный на нее бюджет.





Фото: кадр из фильма «Матрица 4»