Торт Карла III и принцессы Дианы уйдет с молотка спустя 41 год с момента свадьбы

Церемония заключения брака прошла в 1981 году. Теперь, 41 год спустя, кусок фруктового торта с мероприятия уйдет с молотка.





Десерт сохранил гость свадьбы Найджел Рикеттс, который умер в начале 2022 года.





Теперь кусок торта в фирменной коробке выставлен на аукционе Dore and Rees Auctions в Великобритании.





Ожидается, что стартовая цена десерта составит $339.





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