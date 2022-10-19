Торт Карла III и принцессы Дианы уйдет с молотка спустя 41 год с момента свадьбы

19.10.2022

Торт Карла III и принцессы Дианы уйдет с молотка спустя 41 год с момента свадьбы

Кусок торта со свадьбы британского короля Карла III и принцессы Дианы выставлен на аукцион, пишет ФАН.

Церемония заключения брака прошла в 1981 году. Теперь, 41 год спустя, кусок фруктового торта с мероприятия уйдет с молотка.

Десерт сохранил гость свадьбы Найджел Рикеттс, который умер в начале 2022 года.

Теперь кусок торта в фирменной коробке выставлен на аукционе Dore and Rees Auctions в Великобритании.

Ожидается, что стартовая цена десерта составит $339.

Фото: Pixabay