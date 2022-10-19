В музее-квартире Галины Улановой в Москве организуют новую экспозицию «Жемчужина высотки»

Привычную для посетителей обстановку дополнят мультимедийными технологиями и инсталляциями, сообщает пресс-служба Бахрушинского музея.





«Инсталляции и медиапроекции увлекут зрителей в путешествие по уникальной вселенной балерины. Посетитель станет настоящим гостем квартиры, будет вовлечен в интерактивное повествование, соприкоснется с правилами жизни и ценностями выдающейся балерины. Пройдя до конца маршрута, каждый сможет узнать историю жизни и творческого пути Галины Улановой и, самое главное, ощутить масштаб ее личности и значимость ее таланта», — приводятся в сообщении слова гендиректора Бахрушинского музея Кристины Трубиновой.





Сообщается, что постоянная экспозиция расширится благодаря созданию новых витрин в архитектурных нишах. «Эффекта присутствия» удастся достичь за счет аудиоинсталляции, отмечает пресс-служба.





Фото: Pixabay