Лариса Долина рассказала, почему нельзя отменять ее концерты

Артистка поделилась с 59.RU мыслями по поводу участившихся случаев отмены выступлений российских исполнителей с началом СВО.





По ее мнению, не стоит отказываться от проведения концертов в сложное для страны время, поскольку люди нуждаются в отдыхе «головой и сердцем». Если постоянно «думать о плохом, можно сойти с ума», добавила певица. Также он согласилась со словами Лолиты, которая заявила, что не отменит ни одного концерта, поскольку ее работа похожа на работу психотерапевта. В этом контексте она назвала себя военнообязанной.





«Концерты — это психотерапия в некоторых смыслах, поэтому их отменять нельзя», — добавила Долина.





Исполнительница отметила, что на тур с ее участием, приуроченный к 100-летию джаза, проданы все билеты. По ее мнению, джазовая музыка объединяет людей, дарит возможность отдохнуть и отвлечься от печальных мыслей и уйти с выступления «с новым отношением» к нынешней ситуации.

Также она назвала джаз «вечной» музыкой, на которую всегда будут ходить.





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