Фильм «Небо» выиграл на кинофестивале «Святой Владимир» в Севастополе

19.10.2022

Фильм «Небо» выиграл на кинофестивале «Святой Владимир» в Севастополе

Художественный фильм «Небо» о подвиге российского летчика Олега Пешкова и операции по спасению штурмана самолета Су-24, сбитого турецким истребителем, Константина Мурахтина получил Гран-при на Международном кинофестивале «Святой Владимир» в Севастополе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании «Триикс Медиа», снявшей кинокартину.

«Фильм „Небо“ режиссера Игоря Копылова победил на VIII Международном кинофестивале „Святой Владимир“ в Севастополе и получил Гран-при», — сказали в пресс-службе.

Лента основана на реальных событиях и стала первым художественным фильмом о спецоперации Вооруженных сил РФ в Сирии, а также первой кинокартиной о современном Герое России. 

Фото: Pixabay