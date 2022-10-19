Кирилл Серебренников снимет фильм об «ангеле смерти» из Освенцима

Картина о докторе Йозефе Менгеле, проводившем эксперименты над заключенными концлагеря, обзавелась исполнителем главной роли. Об этом постановщик сообщил Variety.





Каст проекта возглавит немецкий актер Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»). Съемки планируют начать следующим летом.





В центре истории — нацист, вошедший в историю как ангел смерти. Он распределял заключенных в газовые камеры, на работы или на эксперименты. Его жертвами стали десятки тысяч мужчин, женщин и детей. Лента сконцентрируется на более чем 30-летней жизни Менгеле в бегах. После войны ему удалось скрываться до конца жизни и избежать наказания. Он жил в Латинской Америке, где был похоронен.





В основе сюжета — «Исчезновение Йозефа Менгеле» Оливье Гезе. Сценарий разработает Серебренников.





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