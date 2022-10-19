Совфед утвердил закон о критериях значимости объектов культурного наследия

Согласно закону, в госпрограммы РФ и субъектов, а также в муниципальные программы в приоритетном порядке будут включаться объекты культурного наследия, отвечающие указанным критериям.





Как говорится в сопроводительных документах, в качестве критериев предлагается ввести в том числе принадлежность к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ, принадлежность к объекту, включенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположение объекта в границах территории историко-культурного заповедника.





Также приоритетными будут считаться объекты культурного наследия, относящиеся к деревянному зодчеству, и объекты, «играющие существенную роль в формировании силуэта населенного пункта или являющиеся градостроительным акцентом».





Другие критерии — если объект культурного наследия является ансамблем, обладающим самостоятельной историко-культурной ценностью, или входит в состав такого ансамбля; если он относится к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном или в аварийном состоянии; если было издано поручение президента РФ или правительства РФ о включении объекта в государственные программы РФ.





Фото: сайт Совфеда