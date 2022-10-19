Сигурни Уивер обещала зрителям «адское» продолжение «Аватара»

Актриса призналась в комментарии ЕТ, что не может дождаться, когда эпический сай-фай «Аватар: Путь воды» выйдет на экраны.





«Это адский фильм», — заявила исполнительница роли дочери-подростка Джека и Нейтири, которая в оригинале играла другую героиню.





По словам Уивер, зрителей ждет «удивительная, очень эмоциональная и очень личная история, связанная с Джеймсом Кэмероном и великолепным актерским ансамблем». Она добавила, что очень рада выходу в мир продолжения, работа над которым продлилась 13 лет. Также актриса отметила, что «Аватары», повествующие о Пандоре, на самом деле говорят о нашей планете.





Второе путешествие на Пандору, где обитает народ на’ви, состоится в кинотеатрах 16 декабря. Далее планируют выпустить еще три сиквела, которые тоже снимет Джеймс Кэмерон.





Фото: кадр из фильма Avatar