В Швеции была вручена крупнейшая в области классической музыки премия имени Биргит Нильссон

19.10.2022

В Швеции была вручена крупнейшая в области классической музыки премия имени Биргит Нильссон

Американский виолончелист Йо-Йо Ма на сцене Стокгольмской филармонии получил из рук короля Швеции Карла XVI Густава крупнейшую в области классической музыки премию, учрежденную знаменитой оперной певицей Биргит Нильссон (1918-2005).

Он стал пятым лауреатом награды и первым инструменталистом, удостоенным ее.

Йо-Йо Ма родился в Париже, получил образование в Нью-Йорке. Он выступает с четырех с половиной лет, в том числе в качестве солиста с оркестрами по всему миру, его основным исполнительским инструментом является виолончель Монтаньяна 1773 года. Он записал более 90 альбомов и получил 18 премий Grammy. 

Фото: Pixabay