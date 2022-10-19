В Швеции была вручена крупнейшая в области классической музыки премия имени Биргит Нильссон

Он стал пятым лауреатом награды и первым инструменталистом, удостоенным ее.





Йо-Йо Ма родился в Париже, получил образование в Нью-Йорке. Он выступает с четырех с половиной лет, в том числе в качестве солиста с оркестрами по всему миру, его основным исполнительским инструментом является виолончель Монтаньяна 1773 года. Он записал более 90 альбомов и получил 18 премий Grammy.





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