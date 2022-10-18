Трейлер третьей части «Крида» с Майклом Б. Джорданом появился в Сети

18.10.2022

Трейлер третьей части «Крида» с Майклом Б. Джорданом появился в Сети
Компания MGM опубликовала на официальном ютьюб-канале ролик по грядущей спортивной драме, продолжающей серию спин-оффов «Рокки». 

В триквеле главный герой Адонис Крид наслаждается всем, о чем когда-то мог только мечтать. Однажды в его устоявшуюся жизнь врывается прошлое в образе старого приятеля, с которым в подростковом возрасте они были как братья. После происшествия с полицией они не виделись 18 лет. Адонис приглашает Дэмиан в зал и даже тренирует его. Однако взгляды старых приятелей явно расходятся. Разбираться в старых обидах они предпочитают на ринге.

Триквел «Крида» станет режиссерским дебютом исполнителя главной роли Майкла Б. Джордана. Вместе с ним в проекте задействованы Джонатан Мэйджерс, Тесса Томпсон и др. В фильме впервые не появится Сильвестр Сталлоне.

Премьера назначена на 3 марта 2023-го.


Фото: кадр из трейлера фильма Creed 3