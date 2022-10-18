В лонг-лист премии «Золотой орел» вошли «Кэт» и «Сердце пармы»

18.10.2022

В лонг-лист премии «Золотой орел» вошли «Кэт» и «Сердце пармы»
Киноакадемия России опубликовала на своем сайте длинный список отечественной награды, которая будет вручаться в 21-й раз.

Награждение победителей назначили на 27 января 2023-го. Церемония состоится на «Мосфильме». 

На победу претендуют 51 игровая картина, в том числе «Аманат», «Далекие близкие»; 36 онлайн-сериалов, включая «Капельника», «Надвое»; 31 документалка, 27 короткометражек и 37 мультфильмов.

Впервые в этом году премией отметят актрису и актера онлайн-сериала. Традиционно на «Золотого орла» номинировали режиссеров. Среди 25 претендентов — Вера Сторожева, Петр Тодоровский, Сергей Бодров-старший и др.

Короткий список сформируют по итогам голосования.

Ранее основатель и худрук кинопремии «Ника» Юлий Гусман объявил о переносе вручения награды на будущий год. Причины решения он не уточнил.

Фото: Pixabay