Писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака стал обладателем Букеровской премии по литературе

18.10.2022

Писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака стал обладателем Букеровской премии по литературе

Писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию по литературе за 2022 год за роман «Семь лун Маали Алмейды» (The Seven Moons of Maali Almeida). О решении жюри было объявлено вечером 17 октября в Лондоне на церемонии присуждения одной из самых престижных наград в области литературы на английском языке.

Как говорится на сайте премии, наполненная юмором книга рассказывает о загробных приключениях военного фотографа Маали Алмейды, у которого после смерти есть семь лун для того, чтобы привести любимых им людей к тайнику с фотографиями, которые должны потрясти Шри-Ланку.

Награду победителю вручила королева-консорт Камилла. Помимо мирового признания и резкого роста продаж своих произведений, обладатель премии получит денежный приз в размере 50 тыс. фунтов стерлингов ($57 тыс.).

Фото: Pixabay