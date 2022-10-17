ТВ-3 назвал первых участников нового шоу «Наследники и самозванцы»

17.10.2022

ТВ-3 назвал первых участников нового шоу «Наследники и самозванцы»
Блогер Дава (Давид Манукян) и другие герои мистической игры будут состязаться за 5 млн рублей, сообщил телеканал.

Вместе с Давой в шоу появятся телеведущая и рэп-исполнительница Айза-Лилуна Ай (ранее Айза Долматова) и журналист и блогер Серафим Сашлиев. Всего в проекте будет 18 участников, имена которых раскроют в ближайшем будущем.

Ведущей программы стала Ляйсан Утяшева. По ее словам, зрителей ждет интригующая игра. В борьбе за наследство загадочного миллионера участники пройдут разные испытания, которые ТВ-3 назвал «леденящими кровь». Канал обещал раскрыть подлинные личности героев. 

Программу снимают в подмосковном замке. Дата выхода в эфир пока не уточняется. Известно, что шоу дебютирует до конца осени. 

Фото: Pixabay