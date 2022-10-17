Драма «Сердце Пармы» возглавила прокат второй уикенд подряд

За две недели с премьеры российский фильм заработал около 311 млн рублей, сообщил «БК».





По предварительным данным, в минувшие выходные касса «Сердца Пармы» составила 127 млн рублей, показав падение на 7% к прошлой неделе. Фильм повествует о покорении Московией средневековой Великой Перми, а также о запретной любви князя Михаила (Александр Кузнецов) и ламии Тиче (Елена Ербакова).





На втором месте расположился «Иван Семенов: Школьный переполох». За первый уикенд в прокате комедия для всей семьи заработала 37 млн рублей, что превысило оценки аналитиков. Еще один дебютант замкнул тройку лидеров. Ромком «Лавстори» Петра Тодоровского с Александром Петровым собрал 23 млн рублей.





Фото: кадр из «Сердца Пармы»