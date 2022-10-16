Режиссер фильма «Достать ножи 2» Райан Джонсон поблагодарил Netflix за его показ в кинотеатрах

16.10.2022

Режиссер фильма «Достать ножи 2» Райан Джонсон поблагодарил Netflix за его показ в кинотеатрах

Режиссер комедийного детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица» Райан Джонсон поблагодарил стриминговый сервис Netflix за кинотеатральный прокат фильма перед его релизом на онлайн-платформе.

Это произошло во время представления ленты на Лондонском кинофестивале, отмечает Deadline.

По словам Джонсона, тот факт, что франшиза «Достать ножи» стала достоянием стриминга (весной 2021 года Netflix заключил сделку на два сиквела за $450 млн), никак не отразилось на творческом процессе. Но он был ужасно рад тому, что фильм появится в кинотеатрах перед тем, как выйти онлайн, поскольку считает, что у желающих должна быть такая возможность.

Фото: Pixabay