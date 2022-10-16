Завершился первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»

16.10.2022

Завершился первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Стриминговый сервис Amazon Prime Video выпустил восьмой эпизод сериала «Властелин колец: Кольца власти». Эта серия стала финальной для первого сезона проекта.

В финальной серии были раскрыты личности новых персонажей — один из них, свалившийся с неба великан, оказался Гендальфом, а второй, король Юга, — самим Сауроном. Также в финале были созданы три кольца власти, которые оставили себе эльфы.

Журналист IGN оценил заключительный эпизод в рецензии. По его мнению, финал сезона оказался вполне удовлетворительным.

Теперь поклонникам остается ждать второго сезона, который уже запущен в производство. Суммарное количество серий в сезоне — восемь. Вероятнее всего, во втором сезоне кинолюбителям стоит ждать такого же количества эпизодов.

Фото: Pixabay