Завершился первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»

В финальной серии были раскрыты личности новых персонажей — один из них, свалившийся с неба великан, оказался Гендальфом, а второй, король Юга, — самим Сауроном. Также в финале были созданы три кольца власти, которые оставили себе эльфы.





Журналист IGN оценил заключительный эпизод в рецензии. По его мнению, финал сезона оказался вполне удовлетворительным.





Теперь поклонникам остается ждать второго сезона, который уже запущен в производство. Суммарное количество серий в сезоне — восемь. Вероятнее всего, во втором сезоне кинолюбителям стоит ждать такого же количества эпизодов.





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