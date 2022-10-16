Завершился первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Фанаты серии фильмов «Гарри Поттер» почтили память актера Робби Колтрейна, сыгравшего роль Хагрида...
Стриминговый сервис Amazon Prime Video выпустил восьмой эпизод сериала «Властелин колец: Кольца влас...
Певец и экс-участник группы MBAND Анатолий Цой рассказал об эмоциях от участия в проекте «...
Актриса Ксения Алферова в честь Дня отца разместила трогательный пост в соцсетях, где почтила памя...
Никольский монастырь Старой Ладоги организовал специальное обучение для гидов. Об это...
Фанаты серии фильмов «Гарри Поттер» почтили память актера Робби Колтрейна, сыгравшего роль Хагрида...
Стриминговый сервис Amazon Prime Video выпустил восьмой эпизод сериала «Властелин колец: Кольца влас...
Певец и экс-участник группы MBAND Анатолий Цой рассказал об эмоциях от участия в проекте «...
Актриса Ксения Алферова в честь Дня отца разместила трогательный пост в соцсетях, где почтила памя...
Никольский монастырь Старой Ладоги организовал специальное обучение для гидов. Об это...
Барельеф Мефистофеля, несколько лет назад сбитый с дома № 24 на Лахтинской улице, пре...
Портреты представителей купеческих родов, написанные в том числе Василием Тропининым ...
В рамках нацпроекта «Культура» в России отремонтировано более 500 детских школ искусств. Об этом зая...
Экс-председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олег Попцов ум...
Премьера одноактных балетов ХХ века «Кармен-сюита» и «Призрачный бал» состоялась в Ро...
Финал Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных сил РФ, других силовых стру...
Министерство культуры Татарстана подготовило заявки на создание в регионе двух новых школ креативн...
Министерство культуры РФ сформирует список участников рабочей группы по вопросам импортозамещения ...
Мировая премьера кинотриптиха «Безумный ангел Пиноккио» художественного руководителя ...
Народный артист СССР Юрий Башмет выступил в субботу в Подмосковье в парке «Патриот» в поддержку пр...
«Реквием» Джузеппе Верди памяти Дмитрия Хворостовского прозвучит на Новой сцене Мариинского театра...
Московский театр Et Cetera под руководством народного артиста РСФСР Александра Калягина представит в...
VI Фестиваль «Чайковский.spb.ru» открывается в воскресенье в Большом зале Филармонии им. Дмитрия Ш...
Актриса присоединилась к касту фильма по книге Мэйсона Дивера, который снимет Томми Дорфман. Об этом...
Юбилейное мероприятие состоится с 28 октября по 2 ноября в Концертном зале Мариинского театра в Пе...
16.10.2022