Актриса озвучки Bayonetta отказалась от триквела из-за низкой оплаты

Хелена Тейлор, подарившая голос главной героине экшн-слэшера, раскрыла в соцсетях подробности своего ухода из проекта. На это обратила внимание «Игромания».





Актриса озвучила ведьму Байонетту в первой и второй играх, разработанных Platinum Games и изданных Nintendo и Sega. В третьей части героиня будет говорить голосом Дженнифер Хейл.





Тейлор рассказала, что Nintendo заработала на франшизе Bayonetta около $450 млн, не считая прибыли с продаж мерча. При этом компания предложила ей всего $4 тысячи за работу над третьим сиквелом. По словам актрисы, для нее предложение было равносильно оскорблению. Она подчеркнула, что не просила огромную сумму за участие в проекте, но хотела получить достойную оплату своего труда и затраченного на обучение и работу времени.





Актриса призналась, что боялась остаться без работы после отказа от сотрудничества с Nintendo. Но она решила не соглашаться на маленький гонорар, в том числе из солидарности с другими артистами, работниками других сфер, которые не получают достойной оплаты. Также Тейлор предложила поклонникам бойкотировать игру и спонсировать благотворительные проекты вместо покупки Bayonetta 3.





Фото: скриншот / ютьюб