В Татарстане открылась первая школа креативных индустрий

На создание учреждения из федеральной казны направили более 53 млн рублей, сообщили в Минкультуры РФ.

Школа заработала на базе Художественного училища им. Фешина в Казани. Она включает четыре отдела, где изучается фото- и видеопроизводство, дизайн, анимация и др. Бесплатное обучение пройдет 91 человек. В будущем году в РТ откроют еще две ШКИ — в Альметьевске и Нижнекамске.





«Кто-то здесь наметит траекторию своей профессиональной жизни, кто-то обретет любимое хобби», — сказала замминистра культуры РФ Надежда Преподобная на открытии.





В этом году в РФ должны появиться 32 ШКИ, в 2023-м — столько же. Ранее в стране заработали 25 учреждений. Обучаться в них могут подростки 12-17 лет. Основные направления — видеопроизводство, звукорежиссура, 3D-графика и др. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Придумано в России».



