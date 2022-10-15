Сергей Соседов раскрыл «терапевтическую миссию» Наташи Королевой

Музыкальный критик и телеведущий объяснил PopCornNews слова певицы о ее выступлениях на Дальнем Востоке.





Он обнаружил за громким анонсом концертов стремление проинформировать людей о грядущем туре и продать на него билеты. Выступления артистов всегда сопровождают промоушн-кампании, включающие разные слоганы и месседжи, пояснил собеседник портала.





«Люди должны знать о концерте, иначе она не продаст билеты, поэтому и говорит, что хочет спеть, поддержать дух», — сказал он.





Соседов поддержал певицу, напомнив, что ей нужно продолжать делать свое дело, а не забрасывать творческую работу.





Ранее критик заявил об усталости от «ничего не значащих» песен на эстраде. Он считает, что треки должны быть осмысленными. Примером такого творчества Соседов назвал патриотические композции Shaman.





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