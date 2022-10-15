Сергей Соседов увидел в Shaman новую большую звезду отечественной эстрады

Музыкальный критик и телеведущий оценил творчество патриотического певца Ярослава Дронова в комментарии Blitz+.





По его мнению, должны быть артисты, которые поют о Родине. Без постоянно звучащей патриотической песни «общество будет разлагаться». В этой области отлично работает Шаман, добавил комментатор.





Соседов полагает, что в последнее годы на эстраде оказалось слишком много певцов с бессмысленными и быстро забывающимися песнями. Он подчеркнул свою усталость от «ничего не значащих» треков. В хороших композициях должны прослеживаться мысли и смыслы. К таким работам критик отнес произведения Shaman, который сам пишет тексты и музыку своих песен. Соседов отметил, что считает Дронова «талантливым артистом».





Ранее певец представил видео на новый трек «Вызов», ставший саундтреком к шоу на ТНТ.





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